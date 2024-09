Tifone Yagi provoca alluvioni e frane devastanti in Vietnam, sale il bilancio delle vittime

Tifone Yagi, sale il bilancio delle vittime in Vietnam

Il bilancio delle vittime causato dal tifone Yagi in Vietnam continua a salire. Negli ultimi due giorni, la devastante tempesta ha provocato la morte di almeno 59 persone, oltre a numerosi feriti e dispersi. Il maltempo, caratterizzato da piogge torrenziali e forti venti, ha messo in ginocchio diverse regioni del Paese, causando allagamenti, frane e disagi diffusi.

Emergenza alluvioni e frane

Le forti piogge hanno fatto innalzare pericolosamente il livello dei fiumi nel nord del Vietnam, in particolare nelle province più esposte, come Quang Ninh e Haiphong. Gli allagamenti hanno causato danni a migliaia di abitazioni e infrastrutture, mentre le frane hanno isolato interi villaggi. Tra gli incidenti più gravi, un autobus con venti persone a bordo è stato travolto da una piena e risulta scomparso; inoltre, il crollo di un ponte ha provocato la scomparsa di altre 13 persone.

Blackout e devastazioni

Oltre alla perdita di vite umane, il tifone ha lasciato senza elettricità circa tre milioni di persone nelle province di Quang Ninh e Haiphong. Non è ancora chiaro se e in quale misura il servizio elettrico sia stato ripristinato, lasciando molte famiglie in una situazione di grande difficoltà. Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare le forniture di base e valutare l’entità dei danni.

Yagi: il più potente tifone degli ultimi decenni

Il tifone Yagi è stato descritto come il più potente a colpire il Vietnam negli ultimi decenni. Ha fatto landfall sabato con venti fino a 149 km/h, causando distruzioni diffuse nelle aree costiere e interne. Nonostante si sia indebolito a una depressione tropicale nella giornata di domenica, l’agenzia meteorologica vietnamita ha avvertito che il pericolo non è ancora passato: i continui acquazzoni potrebbero causare ulteriori inondazioni e frane.

Un bilancio tragico in tutta l’Asia

Prima di colpire il Vietnam, Yagi aveva già causato distruzione nelle Filippine e in Cina. Nelle Filippine, il tifone ha provocato la morte di almeno 20 persone la scorsa settimana, mentre nella Cina meridionale si contano quattro morti. Nella provincia insulare di Hainan, le autorità cinesi hanno riportato perdite ingenti, con danni alle infrastrutture per un totale di 102 milioni di dollari. Si segnalano circa 57mila abitazioni crollate o gravemente danneggiate, mentre strade, reti elettriche e idriche sono state compromesse dalla furia del tifone.