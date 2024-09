Maltempo Molise: paura a Termoli per crollo di un balcone

Un grave episodio si è verificato stamane nel cuore di Termoli, sulla costa molisana, dove un balcone è crollato in Via XXIV Maggio. Il cedimento strutturale è avvenuto probabilmente in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito la zona fra la serata di ieri e la prima mattinata di oggi, portando forti temporali e precipitazioni abbondanti assieme a forti raffiche di vento.

Fortunatamente, al momento del crollo, nessuno si trovava a passare lungo la via, evitando così tragiche conseguenze. La segnalazione della pericolosità del balcone era già stata effettuata nella tarda serata di ieri ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti transennando l’area e mettendola in sicurezza. La tempestiva azione dei caschi rossi ha evitato ulteriori rischi per la popolazione.

Il crollo del balcone è solo uno dei tanti interventi gestiti dai Vigili del Fuoco nelle ultime ore nel Basso Molise, un’area particolarmente colpita dal maltempo. Durante la notte e la mattinata, i pompieri hanno operato in diversi comuni della regione, rispondendo a numerose emergenze. Tra le problematiche maggiori segnalate ci sono strade provinciali invase da detriti e fango, alberi abbattuti lungo la Fondovalle del Sinni e allagamenti a Campomarino Lido, dove le operazioni di bonifica sono tuttora in corso.