Meteo Ancona, previsioni da Mercoledì 11 a Venerdì 13 Settembre

Previsioni Meteo Ancona prossimi giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona ci presentano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 11 Settembre 2024

La giornata di Mercoledì si preannuncia all’insegna del sereno, con temperature che si attestano intorno ai 21-27°C. Nel corso della giornata, sono attese solo nubi sparse e poco nuvoloso, con una lieve brezza che soffia da sud-ovest, con velocità tra i 3 e i 20 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45-74%.

Meteo per Giovedì, 12 Settembre 2024

La giornata di Giovedì porterà un cambiamento significativo. Al mattino, il cielo si presenterà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 23-25°C. Durante la giornata, sono previste piogge intermittenti e temporali, con un aumento dell’umidità fino al 90%. Il vento soffierà da sud-ovest con velocità variabili tra i 6 e i 20 km/h.

Meteo per Venerdì, 13 Settembre 2024

Venerdì sarà caratterizzato da forti piogge e temporali. Le temperature si abbasseranno notevolmente, oscillando tra i 15-18°C. Il vento soffierà con intensità tra i 9 e i 32 km/h provenendo prevalentemente da nord-ovest. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 88-90%.

In sintesi, le previsioni meteo per Ancona evidenziano un repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche, con un passaggio dal sereno alle piogge e ai temporali. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati a fronteggiare queste variazioni climatiche.