Meteo Bologna, previsioni da Mercoledì 11 a Venerdì 13 Settembre

Meteo Bologna prossimi giorni 11 Settembre, 12 Settembre: maltempo in arrivo con temporali.

Le previsioni meteo per Bologna indicano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio cosa ci si può aspettare per ciascuna giornata.

Meteo Mercoledì, 11 Settembre 2024

Mercoledì a Bologna si prevede un inizio di giornata con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 18-19°C e umidità intorno all’80%. Nel corso della mattinata il cielo si aprirà, con cielo sereno e temperature in netto aumento fino a toccare i 25-27°C intorno alle 11:00. Tuttavia, a partire dal primo pomeriggio sono previsti improvvisi cambiamenti: si prevede un forte temporale con grandine intorno alle 14:00, seguito da piogge nel primo pomeriggio e cielo coperto nel tardo pomeriggio. Le temperature si abbasseranno, attestandosi intorno ai 22-24°C, con un aumento dell’umidità. Il vento soffierà da direzioni variabili, con intensità che oscillerà tra i 2 e i 10 km/h.

Meteo Giovedì, 12 Settembre 2024

Giovedì il tempo a Bologna sarà caratterizzato da cielo coperto per l’intera giornata, con temperature stabili intorno ai 22°C e un’umidità che si manterrà intorno al 60-80%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione sud-ovest con intensità variabile tra i 6 e i 18 km/h. Nel corso della mattinata è prevista una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, mentre nel primo pomeriggio si prevedono piogge leggere. Nel tardo pomeriggio il cielo sarà nuovamente coperto, con un calo delle temperature intorno ai 20°C e un aumento dell’umidità. In serata le condizioni rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature intorno ai 14°C.

Meteo Venerdì, 13 Settembre 2024

Venerdì è prevista una giornata caratterizzata da piogge continue a Bologna. Le temperature si manterranno intorno ai 13-14°C, con un’umidità che raggiungerà punte dell’80-90%. Il vento soffierà da direzione nord-ovest con intensità variabile tra i 6 e i 15 km/h. Le precipitazioni saranno presenti per l’intera giornata, con piogge intermittenti e cielo coperto. Nel corso della giornata, si prevede una leggera diminuzione dell’umidità e un graduale diradamento delle piogge, con schiarite nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, mentre il vento si sposterà verso direzioni ovest-sud-ovest con intensità tra i 7 e i 14 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bologna indicano un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge e temporali che interesseranno la città nei prossimi giorni. È consigliabile prestare attenzione a tali previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare il maltempo.