Meteo Campobasso, previsioni da Mercoledì 11 a Venerdì 13 Settembre

Previsioni Meteo per CampoBasso

Il tempo a CampoBasso nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 11 Settembre 2024

Durante la mattina il cielo sarà sereno con temperature in aumento, raggiungendo i 25,5°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con temperature che si manterranno intorno ai 26°C. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si coprirà, ma le temperature si manterranno piacevoli, attorno ai 20°C. Il vento soffierà da direzioni comprese tra ovest e nord-est con intensità moderata.

Le previsioni relative all’umidità indicano valori che varieranno dal 36% al 73%, mentre la velocità media del vento oscillerà tra i 4 e i 9 km/h.

Meteo per Giovedì, 12 Settembre 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo coperto e umidità in aumento. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C durante la mattina, salvo poi diminuire nel corso della giornata, attestandosi intorno ai 16-18°C nel tardo pomeriggio e in serata. Il vento soffierà in direzione sud-ovest con intensità compresa tra 10 e 31 km/h.

L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 46% e l’85%. Nel corso della giornata sono previste precipitazioni, in particolare a partire dalle 21:00, con un aumento della probabilità di pioggia.

Meteo per Venerdì, 13 Settembre 2024

Venerdì il cielo sarà nuvoloso con possibili precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 17-19°C durante la giornata, diminuendo leggermente nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da ovest e sud-ovest con intensità compresa tra 11 e 23 km/h.

L’umidità sarà ancora elevata, tra il 48% e l’79%, con un calo delle temperature a partire dalle ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per CampoBasso indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un aumento dell’umidità e la possibilità di precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.