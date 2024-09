Meteo Firenze, previsioni da Mercoledì 11 a Venerdì 13 Settembre

Previsioni meteo per Firenze:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze promettono una varietà di condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Meteo per Mercoledì, 11 Settembre 2024:

La giornata inizierà con un cielo sereno al mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 22-24°C. Il vento soffierà leggero da ovest-sud-ovest con velocità compresa tra 0 e 5 km/h. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con un aumento della velocità del vento a 10 km/h sempre da ovest-sud-ovest. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 28-29°C. La sera e la notte saranno nuvolose con temperature in calo, arrivando a 21-22°C, e un vento che ruoterà da sud-est a sud-ovest con una velocità compresa tra 3 e 6 km/h.

Meteo per Giovedì, 12 Settembre 2024:

La giornata inizierà con un cielo coperto con possibili precipitazioni, con temperature attorno ai 20-21°C. La pioggia è prevista durante le prime ore del mattino, accompagnata da un aumento della velocità del vento fino a 13 km/h da sud-sud-ovest. Nel corso della giornata il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 21-23°C e venti da sud-ovest con velocità compresa tra 18 e 28 km/h. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e venti da ovest-sud-ovest con velocità tra 20 e 27 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo coperto e temperature in calo fino a 16-17°C con venti che ruoteranno da sud-est a est con velocità tra 3 e 6 km/h.

Meteo per Venerdì, 13 Settembre 2024:

La giornata inizierà con un cielo coperto e piogge sparse, con temperature attorno ai 14-16°C. Le precipitazioni continueranno fino a metà mattina, accompagnate da un aumento della velocità del vento fino a 20 km/h da nord-nord-est. Nel corso della giornata il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 14-15°C e venti da nord con velocità tra 13 e 20 km/h. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e venti da nord-nord-est con velocità tra 16 e 18 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature in calo fino a 8-9°C con venti che ruoteranno da est a sud-est con velocità tra 4 e 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze prevedono una variazione delle condizioni atmosferiche, con piogge previste per Giovedì e Venerdì. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.