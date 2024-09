Meteo Modena, previsioni da Mercoledì 11 a Venerdì 13 Settembre

Previsioni Meteo Modena prossimi giorni 11 Settembre, 12 Settembre, 13 Settembre:

Le previsioni meteo per Modena indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni giornaliere per Mercoledì, Giovedì e Venerdì.

Meteo per Mercoledì, 11 Settembre 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature comprese tra i 17.3 e i 21.3 gradi. L’umidità si manterrà elevata inizialmente, ma diminuirà gradualmente durante la mattinata. Dalle 13:00 si prevede l’arrivo di piogge moderate con un aumento significativo della velocità del vento, che raggiungerà i 13 km/h provenendo da ovest-nord-ovest. Nel pomeriggio, le temperature oscilleranno tra i 25.3 e i 26.6 gradi, seguite da un calo durante la serata. Le nubi sparse e il vento saranno presenti per il resto della giornata.

Meteo per Giovedì, 12 Settembre 2024:

Giovedì si preannuncia come una giornata dal meteo instabile. Il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con piogge e temporali attesi già dalle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 18-20 gradi durante l’intera giornata, con un’umidità costantemente elevata. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h provenendo da diverse direzioni, principalmente nord-ovest. Nel pomeriggio e in serata le precipitazioni saranno più intense, accompagnate da un aumento della velocità del vento.

Meteo per Venerdì, 13 Settembre 2024:

Venerdì il maltempo continuerà a persistere su Modena, con piogge abbondanti e temporali fino alle prime ore della mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 13-14 gradi per l’intera giornata, con un’umidità costantemente elevata. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 9-13 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si libererà gradualmente dalle nubi e le precipitazioni diminuiranno d’intensità, lasciando spazio a un cielo nuvoloso nel tardo pomeriggio.