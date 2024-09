Meteo Napoli, previsioni da Mercoledì 11 a Venerdì 13 Settembre

Meteo Napoli prossimi giorni 11 Settembre, 12 Settembre, 13 Settembre: sereno, poi nubi sparse e temporali in arrivo

Le previsioni meteo per Napoli per i prossimi giorni prevedono un inizio all’insegna del sereno, con temperature gradevoli e un’umidità moderata. Tuttavia, a partire da giovedì, sono attese nubi sparse e precipitazioni che potrebbero evolvere in temporali nella giornata di venerdì. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Meteo per Mercoledì, 11 Settembre, 2024

Mercoledì, il cielo a Napoli sarà prevalentemente sereno con temperature in aumento durante la mattinata, oscillanti tra i 17.3°C e i 28.9°C. L’umidità si manterrà tra il 38% e l’87%. Il vento soffierà da ovest con una velocità media compresa tra 2 km/h e 10 km/h. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Meteo per Giovedì, 12 Settembre, 2024

Giovedì il cielo sarà nuvoloso con temperature comprese tra 19.9°C e 26.6°C. L’umidità aumenterà fino al 94% e sono previste precipitazioni, che a partire dalle 19:00 si intensificheranno con l’arrivo della pioggia. Il vento soffierà da diverse direzioni con una velocità media tra 3 km/h e 17 km/h. Nel corso della giornata le condizioni meteo peggioreranno, portando a possibili temporali durante la notte.

Meteo per Venerdì, 13 Settembre, 2024

Venerdì il tempo a Napoli sarà caratterizzato da temporali e piogge, con temperature che oscilleranno tra i 15.5°C e i 22.5°C. L’umidità si manterrà elevata, con valori compresi tra il 50% e il 74%. Il vento soffierà principalmente da ovest-sud-ovest con velocità fino a 26 km/h. Durante la giornata sono attese nubi sparse e copertura nuvolosa con possibili schiarite nel tardo pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Napoli indicano una fase di transizione da un periodo di sereno a un’instabilità atmosferica con l’arrivo di nubi dense e temporali. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prendere le dovute precauzioni, specialmente in caso di precipitazioni intense.