Meteo Padova, previsioni da Mercoledì 11 a Venerdì 13 Settembre

Meteo per Mercoledì, 11 Settembre 2024

Per Mercoledì, il tempo a Padova si presenterà variabile con un inizio di giornata poco nuvoloso, seguito da un cielo parzialmente nuvoloso e momenti di sereno. Le temperature scenderanno gradualmente al mattino, raggiungendo i 17.8°C alle 05:00, per poi salire fino a 26.9°C alle 14:00. Attorno alle 15:00 è prevista la comparsa di precipitazioni sotto forma di pioggia con una velocità media del vento di 10 km/h proveniente da est. Le condizioni resteranno coperte fino alle 21:00, quando sono attese nuove piogge e una leggera diminuzione della temperatura. L’umidità si manterrà costante attorno al 85-90% per gran parte della giornata, con venti deboli variabili da nord a est.

Meteo per Giovedì, 12 Settembre 2024

Giovedì sarà caratterizzato da una giornata grigia e piovosa. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C durante la notte, con cielo coperto e umidità elevata. Le prime piogge sono attese a partire dalle prime ore del mattino con venti leggeri provenienti da nord-est. Verso le 10:00 è previsto un temporale con venti provenienti da ovest-sud-ovest. Nel pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno, con raffiche di vento fino a 23 km/h provenienti da est-nord-est. Le condizioni climatiche resteranno instabili, con piogge continue durante la sera e la notte, accompagnate da un calo delle temperature fino a 13.1°C e una forte umidità.

Meteo per Venerdì, 13 Settembre 2024

Venerdì il maltempo continuerà a caratterizzare le condizioni meteo a Padova. Il cielo resterà coperto per l’intera giornata, con precipitazioni diffuse e temperature che si manterranno intorno ai 13-16°C. I venti provenienti da nord-est saranno moderati, raggiungendo i 12 km/h, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 75-85%. Nel pomeriggio è previsto un parziale miglioramento delle condizioni, con un progressivo attenuarsi delle piogge e un aumento della pressione atmosferica. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e le condizioni climatiche saranno instabili, con possibili occasioni di piogge nel corso della serata.

Queste previsioni meteo indicano un periodo di forte instabilità atmosferica per la città di Padova nei prossimi giorni. È consigliabile prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità e adottare le misure necessarie per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche avverse.