Meteo Parma, previsioni da Mercoledì 11 a Venerdì 13 Settembre

Meteo Parma prossimi giorni 11 Settembre, 12 Settembre: previsioni dettagliate

I prossimi giorni a Parma saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche mutevoli. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì, 11 Settembre 2024

Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature che si aggireranno intorno ai 19-20°C e un’umidità intorno al 76-78%. Il vento soffierà leggero da ovest-sudovest. Man mano che avanza la mattinata, il cielo si coprirà, portando a condizioni di copertura totale intorno alle 9:00 con una temperatura di 22.4°C e un’umidità del 73%. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità provenendo da est-nordest. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature intorno ai 26°C. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità di 5-6 km/h. Anche in serata e in nottata il cielo resterà coperto con temperature in diminuzione fino a 20.8°C intorno alle 23:00 e umidità in aumento.

Giovedì, 12 Settembre 2024

La giornata di giovedì porterà un repentino cambiamento delle condizioni meteo. Dalle prime ore del mattino il cielo sarà coperto con un’umidità elevata. Già alle prime ore del mattino si avranno precipitazioni, con pioggia che diventerà temporale intorno alle 5:00, con temperatura intorno ai 18°C e un’umidità al 96%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità di 8 km/h. Le precipitazioni continueranno per gran parte della giornata, con una diminuzione della loro intensità durante la sera. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con un’umidità costante. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità durante il giorno provenendo da diverse direzioni, fino a raggiungere i 21 km/h dalla direzione est-sudest intorno alle 18:00. Le precipitazioni continueranno anche durante la notte.

Venerdì, 13 Settembre 2024

La giornata di venerdì sarà ancora caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. Il cielo sarà coperto con un’umidità che si manterrà intorno all’80% per gran parte della giornata. Le precipitazioni si verificheranno fino alle prime ore del mattino, con pioggia che diventerà meno intensa durante la giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 13-16°C con una diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà da sud-sudest con una velocità intorno ai 10 km/h. Nel corso della giornata il vento cambierà direzione, provenendo da sud-ovest con una leggera diminuzione della sua intensità. Le precipitazioni cesseranno durante la serata, ma il cielo resterà coperto.

In conclusione, i prossimi giorni a Parma saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche variabili, con precipitazioni e cielo coperto. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati alle condizioni meteo in evoluzione.