Meteo Potenza, previsioni da Mercoledì 11 a Venerdì 13 Settembre

Previsioni Meteo Potenza Prossimi Giorni 11 Settembre, 12 Settembre: Sereno e Poco Nuvoloso, Possibili Precipitazioni il Venerdì

Le previsioni meteo per Potenza indicano condizioni generalmente stabili per i prossimi due giorni, con cielo sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, è prevista la possibilità di precipitazioni nella giornata di Venerdì. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 11 Settembre 2024

La giornata di Mercoledì a Potenza si preannuncia con cielo poco nuvoloso e temperature gradevoli. Le prime ore della mattina vedranno il cielo sereno o poco nuvoloso con una leggera presenza di nuvole sparse, accompagnate da una temperatura di circa 15-16°C e un’umidità intorno al 80%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 22-24°C intorno alle ore 12:00-14:00. Il vento soffierà da direzione Nord-Nord Ovest con una velocità media di 10-11 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi poco nuvoloso o con nubi sparse, con temperature che si manterranno intorno ai 24-25°C. Tuttavia, verso le ore 17:00-18:00 è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo sereno e una leggera diminuzione delle temperature fino a 19-20°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Ovest-Sud Ovest con una velocità intorno ai 5-8 km/h.

Meteo per Giovedì, 12 Settembre 2024

Giovedì a Potenza il cielo si presenterà sereno durante le prime ore del mattino, con temperature piacevoli attorno ai 13-15°C e un’umidità che oscillerà tra il 70% e il 80%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con un aumento delle temperature fino a raggiungere i 22-24°C. Il vento soffierà moderato da direzione Sud Ovest con una velocità di 13-18 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando da sereno a coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 21-23°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Sud Ovest con una velocità tra i 19 e i 22 km/h. È importante prestare attenzione alla possibile variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con l’arrivo di nuvolosità e un aumento delle precipitazioni nel tardo pomeriggio.

Meteo per Venerdì, 13 Settembre 2024

Venerdì a Potenza è prevista l’instabilità del tempo, con l’arrivo di precipitazioni durante le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 12-17°C con un’umidità che raggiungerà il 78%. Il vento soffierà da direzione Sud Ovest con una velocità tra i 16 e i 23 km/h.

Nel corso della giornata, il cielo si presenterà coperto con nubi sparse, e le precipitazioni potrebbero intensificarsi nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 14-18°C, con un aumento dell’intensità del vento che potrebbe raggiungere i 35-40 km/h. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle previsioni meteorologiche in evoluzione per adattare al meglio le attività pianificate.

Con queste previsioni meteorologiche dettagliate, è possibile pianificare al meglio le attività per i prossimi giorni a Potenza, preparandosi ad una giornata di Venerdì potenzialmente influenzata da precipitazioni e venti intensi.