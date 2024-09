Meteo Trieste, previsioni da Mercoledì 11 a Venerdì 13 Settembre

Previsioni Meteo per Trieste nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni indicano un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 11 Settembre 2024

Mercoledì a Trieste sarà caratterizzato da cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 22-26°C con un’umidità tra il 51% e il 71%. Il vento soffierà da est e nord-est con una velocità compresa tra 4 e 12 km/h. Verso le 14:00 è prevista la comparsa di precipitazioni sotto forma di pioggia, che potrebbero persistere fino alle prime ore della sera. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un clima umido e coperto, con possibilità di piogge nel pomeriggio.

Meteo per Giovedì, 12 Settembre 2024

Giovedì, il clima a Trieste subirà un peggioramento significativo. Le temperature si manterranno tra i 15 e i 21°C, con un’umidità che raggiungerà picchi dell’86%. Il vento soffierà principalmente da sud-est con una velocità tra 8 e 33 km/h. La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile con temporali e piogge diffuse. Dalla tarda mattinata fino al pomeriggio, sono previsti temporali con precipitazioni abbondanti. Nel tardo pomeriggio e in serata, le piogge continueranno ad interessare la zona con una diminuzione della loro intensità. Il clima sarà molto umido e instabile, con piogge e temporali che potrebbero causare disagi.

Meteo per Venerdì, 13 Settembre 2024

Venerdì a Trieste le condizioni meteorologiche saranno ancora instabili. Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 17°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 66%. Il vento soffierà da est e nord-est con una velocità tra 4 e 45 km/h. Le precipitazioni continueranno a interessare la città, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Il clima sarà nuvoloso e piovoso, con piogge che potrebbero risultare abbondanti in alcune fasce orarie. In generale, si prevede un clima umido e instabile con piogge diffuse e venti moderati.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste indicano una fase di maltempo con piogge e temporali nelle prossime giornate. Si consiglia di tenersi aggiornati sulle previsioni e di prestare attenzione agli avvisi meteo locali per eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.