Meteo Ancona, previsioni da Giovedì 12 a Sabato 14 Settembre

Previsioni Meteo Ancona prossimi giorni 12 settembre, 13 settembre e 14 settembre:

Le previsioni meteo per Ancona indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio cosa aspettarci.

Giovedì, 12 settembre 2024:

Durante la notte si prevede un cielo poco nuvoloso, con una leggera diminuzione dell’umidità. Tuttavia, verso le prime ore del mattino, è prevista l’arrivo di precipitazioni, accompagnate da un aumento della velocità del vento. Le piogge proseguiranno per gran parte della mattinata, con temperature che si manterranno intorno ai 24-25°C. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno, accompagnate da un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione delle temperature. In serata, il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà intorno al 65-80% e temperature intorno ai 19-22°C.

Venerdì, 13 settembre 2024:

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da piogge persistenti e cielo nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 14-16°C durante le prime ore del mattino, con un’umidità che raggiungerà il 85%. Nel corso della giornata, le precipitazioni diventeranno più intense, con venti che soffieranno a velocità di 30-40 km/h. Nel pomeriggio, non si prevede un miglioramento significativo, con piogge abbondanti e temperature intorno ai 14-15°C. In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno pressoché invariate, con piogge e un’umidità elevata.

Sabato, 14 settembre 2024:

La giornata di sabato inizierà con un cielo coperto e temperature intorno ai 16-17°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa si manterrà, con un’umidità che oscillerà intorno al 50-70%. Nel pomeriggio, non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno leggermente. In serata, le condizioni atmosferiche non subiranno variazioni significative, con un cielo nuvoloso e temperature intorno ai 19-20°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona indicano un trend di instabilità per i prossimi giorni, con piogge persistenti e un aumento dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione a queste previsioni e prendere le dovute precauzioni per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche avverse.