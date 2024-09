Meteo Aosta, previsioni da Giovedì 12 a Sabato 14 Settembre

Previsioni meteo per Aosta:

Giovedì, 12 Settembre 2024: La giornata inizierà con cielo coperto, con temperature intorno ai 14-15°C. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà nuvoloso ma senza precipitazioni, con temperature in aumento fino a raggiungere i 18-19°C. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà gradualmente, lasciando spazio a schiarite e a un tempo sereno, con temperature intorno ai 17-18°C. In serata e durante la notte il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno fino ai 10°C. Il vento soffierà con intensità tra i 10 e i 20 km/h, proveniente prevalentemente da direzione sud-ovest.

Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 30-40% per gran parte della giornata.

Venerdì, 13 Settembre 2024: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 10-11°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature in aumento fino ai 15-16°C. Nel corso del pomeriggio e della serata il cielo si coprirà gradualmente, portando a condizioni di cielo nuvoloso con temperature che scenderanno fino ai 8-9°C. Il vento soffierà con intensità tra i 10 e i 20 km/h, proveniente prevalentemente da direzione sud-ovest.

Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 40-50% per gran parte della giornata.

Sabato, 14 Settembre 2024: La giornata inizierà con cielo coperto, con temperature intorno ai 8-9°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il cielo si manterrà nuvoloso, con temperature in aumento fino ai 15-16°C. Nel corso del pomeriggio e della serata il cielo si schiarirà gradualmente, portando a condizioni di cielo sereno con temperature che si manterranno intorno ai 13-14°C. Il vento soffierà con intensità tra i 3 e i 10 km/h, proveniente prevalentemente da direzione nord-ovest.

Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 40-60% per gran parte della giornata.

In conclusione, i prossimi giorni ad Aosta saranno caratterizzati da un’alternanza di nuvolosità e schiarite, senza precipitazioni significative e con temperature che si manterranno nella media stagionale. Resta comunque importante monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.