Meteo Bologna, previsioni da Giovedì 12 a Sabato 14 Settembre

Giovedì, 12 Settembre 2024

Per giovedì, il cielo si presenterà coperto fin dalle prime ore del giorno, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-65% e temperature che oscilleranno tra i 21 e i 22 gradi. Nel corso della mattinata è prevista una persistente copertura nuvolosa, mentre sul finire della mattinata è attesa la comparsa delle prime precipitazioni, con piogge leggere che si protrarranno fino al primo pomeriggio. Le temperature si manterranno comunque sui valori intorno ai 20-21 gradi, mentre il vento soffierà da nord-ovest con una velocità di 10-12 km/h.

Nel corso del pomeriggio, la situazione meteorologica non muterà di molto, con piogge leggere e un cielo coperto, temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi e venti sempre moderati provenienti da nord-ovest. Nel tardo pomeriggio, è previsto un peggioramento delle condizioni, con piogge più consistenti e una riduzione delle temperature, che si attesteranno sui 18 gradi, e venti provenienti da est-nord-est con velocità tra gli 11 e i 14 km/h. Anche in serata si manterrà il tempo instabile con piogge e un cielo nuvoloso, temperature intorno ai 17 gradi e venti provenienti da est-nord-est con velocità tra i 10 e i 12 km/h.

Venerdì, 13 Settembre 2024

Venerdì il tempo si presenterà instabile con piogge che si protrarranno per l’intera giornata. La mattina si prevedono piogge moderate, con temperature intorno ai 14 gradi e venti provenienti da nord-ovest con velocità tra i 6 e gli 8 km/h. Nel corso della giornata le piogge continueranno, ma con minore intensità, temperature intorno ai 15 gradi e venti deboli provenienti da ovest e ovest-sud-ovest. Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno leggermente, ma il cielo rimarrà coperto, le temperature si manterranno sui 15 gradi e i venti soffieranno da sud-ovest con una velocità tra i 4 e gli 8 km/h. In serata, il tempo continuerà ad essere instabile, con piogge leggere e temperature intorno ai 14 gradi, mentre i venti si manterranno deboli provenienti da ovest.

Sabato, 14 Settembre 2024

Per sabato è prevista una giornata nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 14-15 gradi, con venti provenienti da ovest con una moderata intensità tra i 15 e i 20 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo sarà coperto, ma senza piogge, e le temperature si manterranno stabili intorno ai 15-16 gradi. Nel corso del pomeriggio le condizioni rimarranno simili, con un cielo coperto e temperature intorno ai 17 gradi, mentre nel tardo pomeriggio e in serata è prevista una leggera schiarita con un cielo sereno e temperature intorno ai 14 gradi.

In conclusione, per i prossimi giorni a Bologna è atteso un quadro meteorologico caratterizzato da instabilità, con precipitazioni che si protrarranno per venerdì, per poi lasciare spazio a una giornata nuvolosa ma asciutta per sabato. Le temperature si manterranno comunque su valori autunnali, con massime intorno ai 20 gradi e minime intorno ai 14-15 gradi.