Meteo Campobasso, previsioni da Giovedì 12 a Sabato 14 Settembre

Previsioni Meteo per CampoBasso:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a CampoBasso indicano un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Forniremo un’analisi dettagliata per ciascuna giornata per aiutarti a pianificare al meglio le tue attività.

Meteo per Giovedì, 12 Settembre 2024:

Durante le prime ore della giornata, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 16°C e un’umidità del 84%. Tuttavia, a partire dalle 20:00, sono previste precipitazioni, con pioggia e temperature che scenderanno fino a 15.9°C. Durante il giorno, il vento soffierà da sud-sud-ovest con una velocità media di 29 km/h.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 24.3°C verso le 11:00, mentre le minime si registreranno in serata con valori intorno ai 15.9°C. L’umidità diminuirà gradualmente durante la giornata, raggiungendo il 71% verso le prime ore della mattina.

Meteo per Venerdì, 13 Settembre 2024:

La giornata di venerdì inizierà con precipitazioni, con pioggia e temperature intorno ai 16.4°C e un’umidità all’88%. Durante la mattina, il cielo sarà coperto, ma nel pomeriggio le condizioni miglioreranno, con parziali schiarite e temperature che si manterranno intorno ai 19.6°C. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità media di 26 km/h.

Le temperature massime si registreranno intorno alle 14:00 con valori di 18.5°C, mentre le minime si raggiungeranno verso le prime ore della mattina con 10.2°C. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, attestandosi intorno al 50% nel pomeriggio.

Meteo per Sabato, 14 Settembre 2024:

Sabato sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso e temperature in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Le precipitazioni saranno assenti, e le temperature oscilleranno tra i 9.2°C e i 18°C. Durante la giornata, il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità media variabile tra i 5 e i 14 km/h.

Le temperature massime si registreranno intorno alle 14:00 con valori di 16.5°C, mentre le minime saranno raggiunte verso le prime ore del mattino con 9.2°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 80% durante la prima metà della giornata, diminuendo nel pomeriggio fino al 70%.

Queste previsioni meteo dettagliate ti permetteranno di pianificare al meglio le tue attività nei prossimi giorni. Assicurati di vestirti adeguatamente e di prendere le misure necessarie in caso di precipitazioni.