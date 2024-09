Meteo Messina, previsioni da Giovedì 12 a Sabato 14 Settembre

Previsioni Meteo Messina prossimi giorni 12 Settembre, 13 Settembre, 14 Settembre:

Il tempo a Messina nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni variabili. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 12 Settembre 2024:

Per quanto riguarda le precipitazioni, la giornata sarà prevalentemente coperta con un aumento della nuvolosità verso metà mattina. Nel pomeriggio e in serata sono attese nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 28 gradi, con un calo previsto in serata. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media tra i 9 e i 29 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70% durante la giornata.

Venerdì, 13 Settembre 2024:

La giornata di venerdì vedrà una diminuzione della copertura nuvolosa. Al mattino e nel pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso, con un aumento delle nubi sparse verso sera. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, con valori compresi tra i 22 e i 25 gradi. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità tra i 6 e i 40 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60-70% durante la giornata.

Sabato, 14 Settembre 2024:

La giornata di sabato sarà caratterizzata da una copertura nuvolosa persistente. Le temperature scenderanno leggermente, con valori compresi tra i 18 e i 21 gradi. Il vento soffierà da nordovest con intensità tra i 15 e i 36 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 75%. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà coperto per gran parte della giornata.

Queste previsioni meteo sono fornite a scopo informativo e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di monitorare costantemente l’evoluzione del meteo per eventuali aggiornamenti.