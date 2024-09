Meteo Modena, previsioni da Giovedì 12 a Sabato 14 Settembre

Meteo Modena prossimi giorni 12 Settembre, 13 Settembre, 14 Settembre: maltempo con precipitazioni e temperature in calo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano condizioni instabili con piogge e temporali. Giovedì 12 Settembre, il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con precipitazioni a partire dalle prime ore del mattino. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 20 gradi, con un’umidità che oscillerà tra l’83% e il 97%. Il vento soffierà con intensità compresa tra 1 e 22 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali e occidentali.

Venerdì 13 Settembre, il cielo resterà nuvoloso con piogge intermittenti e temperature in lieve calo rispetto al giorno precedente. Le precipitazioni saranno presenti soprattutto durante la mattina e nel pomeriggio, con un’umidità che si manterrà intorno al 70%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzioni sud-ovest e nord-ovest, con velocità comprese tra 2 e 14 km/h.

Per Sabato 14 Settembre, il cielo sarà ancora coperto con nubi sparse e temperature in ulteriore diminuzione. Le precipitazioni saranno meno frequenti rispetto ai giorni precedenti, con un’umidità che si attesterà intorno al 60%. Il vento soffierà con intensità compresa tra 5 e 22 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e nord-occidentali.

In conclusione, il periodo sarà caratterizzato da un clima instabile, con precipitazioni e temperature in diminuzione. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in vista di possibili disagi e pianificare le attività all’aperto tenendo conto di queste previsioni.