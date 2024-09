Meteo Napoli, previsioni da Giovedì 12 a Sabato 14 Settembre

Venerdì, 12 Settembre 2024: Tempo Instabile con Piogge e Temporali

Per la giornata di venerdì 12 settembre 2024, a Napoli, il tempo sarà caratterizzato da un susseguirsi di condizioni instabili con piogge e temporali. Sin dalle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 23°C. Nel corso della mattinata, le precipitazioni diventeranno più intense, accompagnate da raffiche di vento provenienti da direzione sud-ovest a una velocità media di 25 km/h. Nel pomeriggio, nonostante una leggera diminuzione delle precipitazioni, il cielo rimarrà nuvoloso e le temperature si manterranno intorno ai 24-27°C, con una sensibile diminuzione dell’umidità. La situazione non varierà significativamente nelle prime ore della sera, con piogge continue e temperature intorno ai 20°C.

Sabato, 13 Settembre 2024: Graduale Miglioramento

Per sabato 13 settembre, a Napoli, è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Al mattino, il cielo sarà ancora coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 20-22°C e un’umidità che tenderà a diminuire. Nel corso della giornata, le precipitazioni diminuiranno progressivamente, lasciando spazio a schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 19-21°C, con una diminuzione della nuvolosità e una diminuzione dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14-16°C, e venti provenienti da direzione nord-ovest a una velocità media di 1-4 km/h.

Domenica, 14 Settembre 2024: Condizioni Meteo Ottimali

Per la giornata di domenica 14 settembre, il meteo a Napoli si presenterà in modo favorevole. Al mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 12-15°C e un’umidità contenuta. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà sereno con poche nubi sparse, consentendo un’ulteriore aumento delle temperature fino a raggiungere i 20-22°C nel tardo pomeriggio. Il vento sarà debole e proveniente da direzione nord-ovest a una velocità media di 5-9 km/h. In serata, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 13-16°C.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Napoli. Restate aggiornati sulle previsioni e prendete le dovute precauzioni in base alle condizioni meteorologiche previste.