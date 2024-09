Meteo Prato, previsioni da Giovedì 12 a Sabato 14 Settembre

Giovedì, 12 Settembre 2024

Il tempo a Prato giovedì sarà caratterizzato da cielo coperto per gran parte della giornata, con precipitazioni previste nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 20-23°C, con un’umidità che oscillerà tra il 52% e il 88%. Il vento soffierà da sud-sud-est con una velocità compresa tra i 4 e i 26 km/h.

Venerdì, 13 Settembre 2024

Venerdì il cielo sarà nuovamente coperto con precipitazioni che si protrarranno per buona parte della giornata, con intensità maggiore durante la notte. Le temperature si manterranno tra i 11 e i 18°C, con un’umidità che raggiungerà il 76% nelle prime ore del mattino. Il vento proveniente da nord-nordest soffierà con una velocità tra i 2 e i 31 km/h.

Sabato, 14 Settembre 2024

Sabato il tempo a Prato sarà variabile, con cielo coperto e presenza di nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 11 e i 22°C, con un calo dell’umidità che si manterrà intorno al 35-78%. Il vento sarà prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h.

