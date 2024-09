Meteo Venezia, previsioni da Giovedì 12 a Sabato 14 Settembre

Previsioni Meteo per Venezia:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia prevedono condizioni variabili, con precipitazioni e cambiamenti nella direzione e velocità del vento. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci.

Giovedì, 12 Settembre 2024

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 19 gradi e un’alta umidità del 90%. Il vento soffierà da Nord-Nordest a una velocità media di 15 km/h. Le prime ore del mattino vedranno ancora cielo coperto e umidità elevata, ma con un leggero calo delle temperature. Verso l’alba, la pioggia farà la sua comparsa, accompagnata da un aumento della velocità del vento. Durante la giornata, le precipitazioni continueranno con un temporale previsto intorno alle 13:00 seguito da piogge intense. Le temperature oscilleranno tra i 15.5°C e i 19.8°C con una diminuzione dell’umidità nel pomeriggio. Il vento soffierà da Nord-Nordest a una velocità tra i 26 e i 34 km/h.

Venerdì, 13 Settembre 2024

La giornata inizierà con piogge intense e temperature intorno ai 14°C con un’umidità che si manterrà elevata. Durante la mattina, le precipitazioni diminuiranno e il cielo sarà nuovamente coperto. Le temperature saliranno leggermente, ma l’umidità rimarrà alta. Nel pomeriggio, il tempo sarà nuovamente coperto con precipitazioni leggere. Le temperature subiranno variazioni, con valori tra i 14°C e i 18.4°C. Il vento soffierà da Ovest-Sudovest a una velocità tra i 25 e i 29 km/h.

Sabato, 14 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 13.4°C. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con una leggera diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno simili, ma con un leggero aumento delle temperature. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 21.7°C con una diminuzione dell’umidità nel corso della giornata. Il vento soffierà da Ovest-Nordovest a una velocità tra i 3 e i 14 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Venezia saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche mutevoli, con precipitazioni e variazioni delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche in evoluzione.