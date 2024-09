Meteo Verona, previsioni da Giovedì 12 a Sabato 14 Settembre

Previsioni Meteo Verona prossimi giorni 12 Settembre, 13 Settembre, 14 Settembre: maltempo seguito da miglioramento delle condizioni atmosferiche

Le previsioni meteo per Verona indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Giovedì 12 Settembre, una perturbazione porterà piogge e temporali, con un calo delle temperature e un aumento dell’umidità. Venerdì 13 Settembre, il tempo sarà ancora coperto, ma con una diminuzione delle precipitazioni. Infine, Sabato 14 Settembre, è previsto un miglioramento del tempo, con schiarite e un graduale ritorno alla serenità.

Meteo per Giovedì, 12 Settembre, 2024

Giovedì a Verona il tempo sarà instabile con copertura nuvolosa per l’intera giornata. A partire dalle prime ore del mattino si verificheranno piogge, seguite da temporali e grandine nelle prime ore del pomeriggio. Le temperature oscilleranno attorno ai 18-19°C con un’umidità che raggiungerà il 96%. Il vento soffierà prevalentemente da est, con velocità comprese tra i 6 e i 11 km/h.

Meteo per Venerdì, 13 Settembre, 2024

Venerdì a Verona il cielo sarà ancora coperto, ma con un netto calo delle precipitazioni. Le temperature saranno più fresche, con valori che si manterranno intorno ai 13-20°C e un’umidità che diminuirà gradualmente fino al 49%. Il vento sarà prevalentemente da ovest, con velocità comprese tra i 3 e i 20 km/h, mantenendo un clima fresco e ventilato.

Meteo per Sabato, 14 Settembre, 2024

Sabato a Verona il tempo migliorerà, con nuvole sparse e schiarite nel corso della giornata. Le temperature saliranno leggermente, con valori compresi tra i 12 e i 22°C e un’umidità che si manterrà intorno al 25-53%. Il vento sarà prevalentemente da nord-nordovest con velocità comprese tra i 4 e i 15 km/h, garantendo un clima più asciutto e una sensazione di serenità.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona indicano un inizio di fine settimana instabile, con piogge e temporali che caratterizzeranno la giornata di giovedì, per poi lasciare spazio a un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da venerdì, con un ritorno al sereno previsto per sabato. Restate aggiornati per ulteriori aggiornamenti sulle previsioni meteo.