Paura a Dresda, in Germania: crolla il ponte Carola

Paura a Dresda, in Germania, per il crollo del ponte Carola, che collega il centro storico con altre zone della città. La struttura è crollata parzialmente nella notte. Nessuno è rimasto ferito ma c’è ora il rischio che altre sezioni crollino.

Una sezione di circa 100 metri è collassata finendo nel fiume Elba intorno alle tre del mattino: colpita la corsia dedicata alle linee del tram e al traffico pedonale.

L’intera zona è stata messa in sicurezza e il traffico fluviale interrotto. Il crollo ha danneggiato due tubature del teleriscaldamento provocando l’interruzione delle forniture. I residenti sono stati invitati a mantenersi a distanza.

Le squadre di emergenza sono al lavoro per contenere i danni ed evitare ulteriori cedimenti. “Ci aspettiamo che altre parti del ponte possano crollare”, hanno detto i vigili del fuoco ai media tedeschi.

Le cause del crollo non sono ancora chiare ma i vigili del fuoco hanno detto che non sembra che sia stato causato da fattori esterni.

Il ponte Carola è uno dei principali attraversamenti di Dresda. È stato completato nel 1971 e prende il nome dalla moglie del re Alberto di Sassonia. Il ponte era in fase di ristrutturazione dal 2019: secondo quanto scritto dal sito del telegiornale Tagesschau, della rete pubblica tedesca Das Erste, i lavori su due delle tre corsie erano stati già conclusi, mentre quelli sulla terza corsia, quella che è crollata, erano ancora in corso.