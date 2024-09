Previsioni meteo: circolazione fredda persistente, temperature sotto le medie in terza decade

Settembre 2024 potrebbe sorprendere soprattutto per quanto riguarda l’aspetto termico. Le proiezioni meteo infatti confermano la tendenza di un mese dal volto decisamente autunnale, con una significativa anomalia termica negativa che interesserà l’Italia per buona parte della seconda decade di Settembre e forse anche parte della terza. Le previsioni indicano un raffreddamento marcato che si estenderà a tutto il Paese a partire dai prossimi giorni, con temperature ben al di sotto della media stagionale. Si parla di 6-8 gradi in meno rispetto ai valori medi nel periodo tra il 13 e il 15 settembre, a cui seguirà un leggero, ma comunque contenuto, rialzo termico.

Questo calo delle temperature sarà particolarmente avvertito al Centro-Sud e sul versante adriatico, dove anche nella fase successiva all’incursione fredda di questo fine settimana i valori si manterranno sotto le medie all’incirca di 4-5 gradi, grazie alla persistenza di una circolazione fresca e a tratti instabile fra Europa dell’est e Italia. Al Nord, invece, ci sarà un graduale ritorno a temperature più vicine alla norma, ma difficilmente si supereranno i valori medi stagionali.

Le temperature massime durante il giorno, sulle regioni orientali, si attesteranno su valori entro i 20-22 gradi, mentre sui settori tirrenici e al Nord avremo mediamente qualche grado in più, ma sempre in un contesto fresco e piuttosto asciutto (bassa umidità). Anche le temperature minime subiranno un calo marcato, con valori che nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino potranno scendere intorno ai 10 gradi sulle aree pianeggianti e anche più in basso in aree interne, vallate e montagne.

Questa combinazione di valori massimi e minimi farà sì che l’aria risulti particolarmente frizzante al mattino presto e durante la notte, e pienamente gradevole di giorno, anche in presenza di sole.

Da sottolineare come al Centro-Sud, specialmente sulle regioni adriatiche, come Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, l’aria proveniente dai Balcani renderà le giornate particolarmente fresche e spesso ventose, accentuando la sensazione di freddo.

Al Nord e sulla Pianura Padana, le temperature nel corso della prossima settimana si manterranno – come detto – su valori più vicini alle medie stagionali, ma sarà comunque difficile superare i 23-24 gradi, con minime che potrebbero anch’esse scendere intorno ai 10-12 gradi. Ci penserà comunque il sole, che sarà più presente a partire dalla giornata di Domenica 15, a scaldare un po’ l’aria e a far percepire un po’ di caldo (comunque gradevolissimo).

In sintesi, la seconda decade di settembre sarà contraddistinta da un clima tipicamente autunnale, che ci accompagnerà a lungo, con temperature fresche e al di sotto delle medie soprattutto al Centro-Sud e nelle aree adriatiche. L’estate 2024 sembra davvero essere giunta al suo capolinea.