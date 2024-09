Frana a Gragnano: fango e detriti inondano le strade, evacuazioni

Paura a Gragnano, in provincia di Napoli, per una grossa frana che ha invaso varie zone della città. Acqua, fango e detriti, provenienti dal monte Pendolo, hanno invaso in particolare le zone di via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la Strada statale per Agerola, creando forti disagi alla viabilità.

Nel corso della notte, i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia e i militari della Stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti in vari punti per ripristinare il transito. Al momento non si registrano feriti né danni alle cose, ma diverse strade sono temporaneamente interrotte.

Il sindaco di Gragnano ha emesso un’ordinanza di evacuazione, a scopo precauzionale, per cinque famiglie tutte residenti in via Piana e via Sanzano. In totale si tratta di una ventina di persone.

Queste le parole preoccupante del sindaco: “Quello che temevamo purtroppo è accaduto. La Statale per Agerola, unica via d’accesso alla nostra città è in questo momento inondata di fango e detriti. Una pioggia torrenziale ha prodotto un effetto devastante sulla collina del Monte Pendolo versante Sigliano colpita dall’incendio di agosto. La situazione della Statale è complessa. Siamo in contatto con le autorità preposte. In questo momento raccomandiamo a tutti i cittadini la massima prudenza e di seguire le indicazioni della Protezione Civile”.