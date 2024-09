Meteo Brescia, previsioni da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre

Venerdì, 13 Settembre 2024

La giornata di Venerdì a Brescia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Al mattino e nel pomeriggio ci saranno molte nuvole e un’umidità elevata. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C, con venti leggeri che soffieranno principalmente da direzioni occidentali. Nel tardo pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le precipitazioni saranno scarse e sporadiche. La serata sarà simile, con un graduale aumento dell’umidità e una leggera diminuzione delle temperature.

Sabato, 14 Settembre 2024

Sabato a Brescia le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente. Al mattino il cielo sarà coperto, ma nel corso della giornata le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a delle schiarite. Le temperature saranno piuttosto miti, oscillando tra i 17 e i 21°C. L’umidità calerà gradualmente e i venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da direzioni variabili. Nel tardo pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, ma senza precipitazioni significative. La serata sarà caratterizzata da nubi sparse e un’umidità in diminuzione.

Domenica, 15 Settembre 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e piacevoli. Il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 20-22°C, con un’umidità in diminuzione e venti deboli che soffieranno principalmente da direzioni nord-orientali. Nel pomeriggio la brezza sarà piacevole, mentre in serata le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno. Non sono previste precipitazioni significative.