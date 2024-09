Meteo Genova, previsioni da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre

Venerdì, 13 Settembre 2024

Il meteo a Genova venerdì mostra una giornata prevalentemente serena, con temperature che vanno dai 16.9°C alle prime ore del giorno fino ai 23.0°C nel primo pomeriggio. L’umidità si mantiene intorno al 30% durante la giornata. Il vento soffierà a una velocità media di 28 km/h provenendo da nord-nord-ovest.

Sabato, 14 Settembre 2024

Sabato a Genova si prevede una giornata variabile con cielo sereno nelle prime ore del giorno, ma con l’aumentare delle ore si avvicina un po’ di nuvole. Le temperature oscilleranno tra i 16.0°C e i 23.1°C. L’umidità sarà inferiore al 50% per gran parte della giornata, mentre il vento sarà moderato, con una velocità media di 26 km/h proveniente da nord.

Domenica, 15 Settembre 2024

La domenica a Genova sarà caratterizzata da una giornata prevalentemente serena. Le temperature si manterranno piacevoli, oscillando tra i 17.0°C e i 24.7°C. L’umidità rimarrà costantemente intorno al 50% mentre il vento sarà leggero, con una velocità media di 8 km/h proveniente da sud-ovest.

In conclusione, il fine settimana a Genova si preannuncia piacevole e con temperature gradevoli. Le condizioni meteo sembrano favorevoli per svolgere attività all’aperto e godere appieno di tutte le bellezze della città. Nonostante alcune variazioni nelle condizioni atmosferiche, non sono previste precipitazioni significative.