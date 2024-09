Meteo Parma, previsioni da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre

Venerdì, 13 Settembre 2024

Per venerdì 13 settembre 2024, a Parma, ci aspettiamo un inizio di giornata coperto con possibilità di piogge leggere. Le temperature saranno comprese tra i 12.9°C e i 18.8°C. L’umidità relativa dell’aria varierà tra l’88% e il 49%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media di 12 km/h.

Sabato, 14 Settembre 2024

Sabato 14 settembre 2024, a Parma, il cielo sarà nuvoloso con temperature comprese tra 12.6°C e 22.4°C. L’umidità relativa varierà tra il 49% e il 31%. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 10 km/h.

Domenica, 15 Settembre 2024

Domenica 15 settembre 2024, a Parma, la giornata si presenterà con cielo sereno nel corso della mattinata, seguito da un cielo poco nuvoloso e coperto nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 11.2°C e i 23.8°C. L’umidità relativa varierà tra il 36% e l’80%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità media di 10 km/h.

