Meteo Potenza, previsioni da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre

Venerdì, 13 Settembre 2024:

Nella giornata di Venerdì a Potenza, ci aspettiamo una situazione meteo variabile. Durante la notte, ci saranno precipitazioni, con pioggia tra mezzanotte e le prime ore del mattino, seguita da nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con un’umidità che oscillerà intorno al 80%. Il vento soffierà con una velocità media intorno ai 20-25 km/h proveniente da sud-ovest.

Sabato, 14 Settembre 2024:

Sabato si preannuncia una giornata con condizioni meteo più stabili. La mattina sarà prevalentemente serena, con temperature in aumento che arriveranno a toccare i 13-14°C e un’umidità in diminuzione. Nel corso del pomeriggio le nubi sparse si faranno sempre più presenti, portando a un aumento dell’umidità. Durante la sera e la notte, il cielo si coprirà gradualmente, con temperature che scenderanno fino a 7-8°C e un vento leggero proveniente da diverse direzioni, in prevalenza ovest-nord-ovest.

Domenica, 15 Settembre 2024:

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 7°C e un’umidità del 80%. Durante il giorno, le nuvole non daranno tregua, mantenendo il cielo coperto con temperature che si attesteranno sui 15-16°C e un’umidità che si manterrà intorno al 50%. Il vento soffierà con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni, principalmente ovest-sud-ovest.