Meteo Prato, previsioni da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre

Venerdì, 13 Settembre 2024

Il meteo a Prato venerdì sarà caratterizzato da una giornata variabile. La mattina sarà prevalentemente nuvolosa con possibilità di pioggia tra le ore 2:00 e le 4:00, con temperature che si manterranno intorno ai 15-16°C. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 19.5°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio e sera le nuvole copriranno il cielo, con temperature che si manterranno intorno ai 18-19°C. Il vento soffierà da nord-nordest con velocità che varieranno tra i 15 e i 30 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-50% durante la giornata.

Sabato, 14 Settembre 2024

Sabato a Prato ci sarà un aumento delle nuvole nel corso della giornata, con temperature che si manterranno fresche. La mattina sarà nuvolosa, con temperature intorno ai 13-14°C. Nel corso della giornata il cielo si manterrà coperto, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere un massimo di 22.6°C intorno alle 13:00. Nel pomeriggio e sera, le nuvole rimarranno presenti nel cielo, con temperature intorno ai 18-19°C. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest con velocità che varieranno tra i 3 e i 11 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 25-50% durante la giornata.

Domenica, 15 Settembre 2024

Domenica sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno a Prato, con temperature in aumento nel corso della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 13-14°C. Durante il giorno il sole sarà predominante, con temperature in aumento fino a raggiungere un massimo di 24.5°C intorno alle 14:00. Nel pomeriggio e sera il cielo resterà sereno, con temperature intorno ai 20-22°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con velocità che varieranno tra i 3 e gli 8 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30-40% durante la giornata.

In sintesi, il fine settimana a Prato si preannuncia variabile venerdì, nuvoloso sabato e soleggiato domenica, con temperature in aumento e venti moderati. A seconda delle vostre attività pianificate, assicuratevi di essere preparati per le condizioni meteorologiche previste!