Meteo Reggio Emilia, previsioni da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre

Venerdì, 13 Settembre 2024

Il venerdì a Reggio Emilia sarà caratterizzato da un’iniziale fase piovosa che si attenuerà nel corso della mattinata, lasciando spazio a nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 19-20°C nel pomeriggio, con un leggero calo verso sera. L’umidità sarà intorno al 40-50% e i venti soffieranno da nord-ovest con intensità variabile tra i 5 e i 10 km/h.

Sabato, 14 Settembre 2024

Sabato le condizioni meteorologiche a Reggio Emilia saranno caratterizzate da cielo nuvoloso con momenti di sereno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20°C nel pomeriggio, con un leggero calo in serata. L’umidità sarà intorno al 40-50% e i venti soffieranno da ovest con intensità variabile tra i 10 e i 20 km/h.

Domenica, 15 Settembre 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili con cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 23-24°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. L’umidità si attesterà intorno al 35-45% e i venti soffieranno da ovest-nord-ovest con intensità variabile tra i 5 e i 15 km/h.

In conclusione, il weekend a Reggio Emilia si prospetta con un mix di nuvolosità e momenti di sereno, temperature gradevoli e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi di conseguenza per trascorrere giornate all’aria aperta in tranquillità.