Maltempo in Calabria: tempesta di vento si abbatte su San Lucido, pesanti danni

Una forte ondata di maltempo ha investito la Calabria tirrenica durante la nottata e le prime ore del mattino, causando danni e disagi in diverse località. Particolarmente colpita è stata la zona di San Lucido, nel cosentino, dove il forte vento ha provocato danni significativi. È probabile che un violento temporale, caratterizzato da raffiche di downburst, abbia attraversato la zona. Non si esclude tuttavia la possibilità del passaggio di una tromba marina che potrebbe aver toccato la costa in un area circoscritta.

Nel centro abitato di San Lucido, il vento ha abbattuto diversi alberi, e una copertura è stata scaraventata sul lungomare, finendo su un’auto in sosta e provocando ulteriori danni. Diversi gli oggetti e i detriti volati in strada, con disagi alla circolazione stradale.

A Paola, precisamente in località Badia, si è verificato il cedimento di un argine del torrente Scirocco, causando un allagamento diffuso. Le strade della zona sono state letteralmente sommerse da fango e detriti, isolando diverse abitazioni e costringendo le famiglie a rimanere bloccate all’interno delle proprie case.

Anche Amantea ha subito le conseguenze del maltempo, con smottamenti e danni. Nella vicina Nocera Terinese, lungo il litorale catanzarese, il mare agitato con onde forza 4 ha inondato il lungomare, causando il completo allagamento di un sottopasso e numerosi disagi per la popolazione locale.