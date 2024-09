Meteo Ancona, previsioni da Sabato 14 a Lunedì 16 Settembre

Sabato, 14 Settembre 2024

Il tempo a Ancona per Sabato sarà inizialmente poco nuvoloso con temperature stabili intorno ai 15 gradi e umidità intorno al 60%. Nel corso della mattinata la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto e precipitazioni moderate a partire dalle 10:00. La pioggia si protrarrà fino alle 14:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 20 gradi. Nel pomeriggio e sera il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 20 gradi e umidità superiore al 40%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 12 e i 26 km/h proveniendo da direzione nord-ovest.

Domenica, 15 Settembre 2024

Domenica le condizioni meteorologiche ad Ancona miglioreranno, con un cielo inizialmente coperto che si diraderà nel corso della mattinata. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 18 gradi a mezzanotte fino a toccare i 23 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% durante la giornata. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con leggere nubi sparse e vento moderato proveniente da direzione nord-nord-ovest. La serata sarà nuovamente coperta, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi e umidità intorno al 60%.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Lunedì ad Ancona il cielo sarà nuovamente coperto per l’intera giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20 gradi con un’umidità intorno al 60%. Il vento sarà debole, con velocità intorno ai 10 km/h e proveniente da direzione nord-nord-est. Non sono previste precipitazioni, ma il cielo sarà coperto per gran parte della giornata.