Meteo Bari, previsioni da Sabato 14 a Lunedì 16 Settembre

Sabato, 14 Settembre 2024

Il sabato a Bari si preannuncia decisamente variabile: dalla mezzanotte alle prime ore del mattino il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature intorno ai 16 gradi e umidità al 70%. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno, con temperature in costante aumento fino a toccare i 20 gradi intorno alle 9. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità tra i 23 e i 26 km/h. Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 21 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si libererà nuovamente, con temperature in calo fino a sfiorare i 18 gradi. L’umidità si manterrà intorno al 60%, mentre il vento si sposterà a ovest-sudovest con una velocità tra i 10 e i 12 km/h.

Domenica, 15 Settembre 2024

La domenica a Bari sarà caratterizzata da un cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino vedranno temperature intorno ai 17 gradi con umidità al 58% e venti da ovest-sudovest con una velocità di 12 km/h. Le precipitazioni inizieranno intorno alle 11 del mattino e si protrarranno per diverse ore, accompagnate da una diminuzione della temperatura fino a 19 gradi. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno nuvolose con temperature stabili intorno ai 19 gradi e un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 80%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità tra i 13 e i 16 km/h. Verso sera le condizioni rimarranno stabili, con temperature intorno ai 19 gradi e un cielo parzialmente nuvoloso, mantenendo un’umidità elevata intorno al 70% e venti da nordovest con una velocità di 13 km/h.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Lunedì a Bari si prospetta un inizio di settimana con cielo nuvoloso e temperature in leggero calo. Dalla mezzanotte al mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature intorno ai 18 gradi e un’umidità che si manterrà intorno al 75%. Il vento soffierà da ovest con una velocità di 13 km/h. Nel corso della mattinata il cielo si presenterà coperto con temperature in aumento fino a toccare i 22 gradi. L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre il vento si sposterà a nord-nordovest con una velocità tra i 18 e i 19 km/h. Nel pomeriggio e in serata il cielo rimarrà coperto, con temperature stabili intorno ai 21 gradi, un’umidità compresa tra il 50% e il 60% e venti da nord-nordovest con una velocità tra i 11 e i 15 km/h.