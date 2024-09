Meteo L’Aquila, previsioni da Sabato 14 a Lunedì 16 Settembre

Sabato, 14 Settembre 2024

Il tempo a L’Aquila per Sabato mostra una giornata con cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C con un’umidità che varierà tra il 39% e il 55%. Il vento soffierà con una velocità media tra i 11 e i 18 km/h provenienti da direzione W-NW. La giornata inizierà con un cielo coperto, a partire dalle 10:00 ci saranno nubi sparse seguite da un aumento di copertura nuvolosa fino alle 15:00. Nel pomeriggio, il cielo si libererà gradualmente, mantenendo comunque una leggera copertura nuvolosa. La serata e la notte saranno caratterizzate da un cielo poco nuvoloso.

Domenica, 15 Settembre 2024

Domenica avremo un inizio di giornata con cielo coperto e nubi sparse, con temperature intorno ai 20°C e un’umidità tra il 32% e il 70%. Il vento soffierà con una velocità media tra 8 e 15 km/h proveniente da direzione W-NW. Durante la giornata il cielo si libererà progressivamente, portando a condizioni di sereno nel pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata sono previste nuvole sparse con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 16°C e i 20°C.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Lunedì sarà una giornata con copertura nuvolosa per gran parte del tempo. Le temperature oscilleranno tra i 7°C e i 17°C, con un’umidità compresa tra il 47% e il 91%. Il vento soffierà con una velocità media tra 0 e 13 km/h proveniente principalmente da direzione SE. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e copertura nuvolosa per l’intera giornata, con un aumento dell’umidità nel corso della giornata. Nella serata è prevista una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

In conclusione, i prossimi giorni a L’Aquila vedranno una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da una giornata con copertura nuvolosa e nubi sparse, a una giornata con cielo sereno e nuvole sparse, per poi tornare a condizioni nuvolose il lunedì. È consigliabile tenere d’occhio l’andamento del tempo per essere preparati ad eventuali cambiamenti.