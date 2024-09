Meteo Messina, previsioni da Sabato 14 a Lunedì 16 Settembre

Sabato, 14 Settembre 2024

Il tempo a Messina per Sabato sarà caratterizzato da nubi sparse durante la notte, con temperature che si manterranno intorno ai 19-21°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 25-34 km/h. Le prime ore del mattino presenteranno una leggera diminuzione delle nubi, con una temperatura di 19-20°C e un’umidità del 74-75%. Durante il resto della mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 22-23°C e un’umidità intorno al 60%. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente poco nuvoloso con temperature di 20-21°C, mentre in serata le nubi sparse si faranno nuovamente presenti con temperature intorno ai 18-19°C e un’umidità del 76-77%. Il vento sarà costante da nord-ovest con una velocità di 14-34 km/h.

Domenica, 15 Settembre 2024

Domenica, il tempo a Messina sarà caratterizzato da nubi sparse durante la notte, con temperature che si manterranno intorno ai 18-19°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 8-30 km/h. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature di 19-20°C e un’umidità del 69-73%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 23-24°C e un’umidità intorno al 45-51%. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente poco nuvoloso con temperature di 22-23°C, mentre in serata le nubi sparse si faranno nuovamente presenti con temperature intorno ai 20-21°C e un’umidità del 68-71%. Il vento sarà costante da nord-ovest con una velocità di 7-30 km/h.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Lunedì, il tempo a Messina sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi durante la notte, con temperature che si manterranno intorno ai 18-20°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 7-10 km/h. Durante le prime ore del mattino, il cielo si presenterà nuovamente poco nuvoloso con temperature di 19-20°C e un’umidità del 74-75%. Nel corso della mattinata, il cielo presenterà nubi sparse con temperature in aumento fino a 23-24°C e un’umidità intorno al 58-64%. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente poco nuvoloso con temperature di 23-24°C, mentre in serata le nubi sparse si faranno nuovamente presenti con temperature intorno ai 18-19°C e un’umidità del 84-91%. Il vento sarà costante da nord-est con una velocità di 1-10 km/h.