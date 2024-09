Meteo Napoli, previsioni da Sabato 14 a Lunedì 16 Settembre

Sabato, 14 Settembre 2024

Il sabato a Napoli si preannuncia con nubi sparse durante la notte e una leggera diminuzione delle temperature, con un minimo di 12.8°C. Nelle prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno, con temperature in leggero aumento fino a raggiungere i 20°C intorno alle 9:00. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà per lo più sereno con la comparsa di nubi sparse nel pomeriggio, accompagnate da una leggera brezza proveniente da nord-nordest. Le temperature massime si attesteranno sui 23-24°C, mentre l’umidità tenderà a diminuire, raggiungendo il 27% intorno alle 13:00. Nel complesso, il vento sarà debole, con una velocità media che non supererà i 16 km/h proveniente prevalentemente da direzione nordovest.

Domenica, 15 Settembre 2024

Domenica il cielo sopra Napoli sarà parzialmente coperto durante la notte, con temperature che si manterranno sui 16°C. Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con un’umidità intorno al 78%, mentre la temperatura si aggira intorno ai 11-12°C. Durante la giornata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 25°C intorno alle 14:00. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità che oscillerà tra i 5 e gli 8 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente, raggiungendo il 32% intorno alle 13:00.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Lunedì il cielo sarà nuovamente coperto durante la notte con temperature stabili intorno ai 15-16°C. Durante le prime ore del mattino, il cielo si presenterà coperto, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con un’umidità che tenderà a diminuire, accompagnata da una leggera brezza proveniente da nord-nordest. Le temperature massime si attesteranno sui 23-24°C, mentre il vento soffierà da nord-est con una velocità che oscillerà tra gli 8 e i 10 km/h. L’umidità raggiungerà il suo minimo intorno al 27% intorno alle 13:00, mentre il vento sarà debole, con una velocità media che non supererà i 10 km/h.