Meteo Perugia, previsioni da Sabato 14 a Lunedì 16 Settembre

Sabato, 14 Settembre 2024

Il tempo a Perugia sabato 14 settembre sarà caratterizzato da sereno, con un lieve aumento delle nuvole verso l’alba. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C nel pomeriggio, scendendo gradualmente verso sera. L’umidità sarà moderata, con valori intorno al 40-50%. Il vento soffierà a una velocità compresa tra 10 e 15 km/h proveniente prevalentemente da direzione Nord-Ovest.

Domenica, 15 Settembre 2024

Domenica 15 settembre a Perugia si prevede un cielo prevalentemente sereno, con l’arrivo di alcune nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature saranno gradevoli, con valori massimi intorno ai 22-23°C. L’umidità si manterrà intorno al 45-50%, mentre il vento sarà debole, con velocità comprese tra 5 e 10 km/h proveniente prevalentemente da direzione Ovest-Nord-Ovest.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Lunedì 16 settembre il cielo su Perugia sarà in parte nuvoloso con l’arrivo di alcune nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 20-21°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 50-55%. Il vento soffierà moderato, con velocità comprese tra 15 e 20 km/h proveniente da direzione Nord-Est.

In conclusione, il fine settimana a Perugia si preannuncia piacevole, con temperature gradevoli e solo lievi variazioni delle condizioni meteorologiche. Sia sabato che domenica sono previste condizioni di sereno e solo qualche nube sporadica, mentre lunedì potrebbero verificarsi un po’ più nuvoloso. Sono attese temperature stabili e venti leggeri, rendendo l’atmosfera ideale per godersi le attività all’aperto. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.