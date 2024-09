Meteo Reggio Calabria, previsioni da Sabato 14 a Lunedì 16 Settembre

Sabato, 14 Settembre 2024

Oggi a Reggio Calabria si prevede una giornata con nubi sparse e poco nuvoloso. Le precipitazioni non sono attese, e le temperature oscilleranno tra i 17.1°C e i 21.5°C. L’umidità sarà compresa tra il 54% e il 81%. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest con una velocità media di 7-27 km/h.

Domenica, 15 Settembre 2024

Domenica a Reggio Calabria il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse e coperto. Non sono previste precipitazioni, e le temperature varieranno tra i 17.2°C e i 24.3°C. L’umidità si manterrà tra il 39% e l’81%. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest con una velocità media di 6-18 km/h.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Lunedì il cielo a Reggio Calabria sarà nuovamente variabile, con nubi sparse, poco nuvoloso e coperto. Le precipitazioni non sono attese, e le temperature si attesteranno tra i 17.7°C e i 23.6°C. L’umidità oscillerà tra il 58% e l’83%. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest con una velocità media di 2-10 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni a Reggio Calabria il tempo sarà variabile, con alternanza di nubi sparse, poco nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno in un range piacevole, senza eccessi, e non sono previste precipitazioni significative. L’umidità sarà moderata e il vento sarà generalmente leggero, con direzione prevalente da nord-ovest. Si consiglia di vestirsi di conseguenza e di godersi le bellezze del territorio calabrese senza preoccupazioni meteorologiche.