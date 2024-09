Meteo Torino, previsioni da Sabato 14 a Lunedì 16 Settembre

Sabato, 14 Settembre 2024

Il tempo a Torino sabato sarà prevalentemente variabile. Durante la notte avremo cieli coperti con temperature intorno ai 11 gradi e umidità al 48%. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità di 5-7 km/h. Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto con temperature in leggero aumento e umidità al 52%. Durante la mattinata, ci sarà una graduale diminuzione delle nuvole con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature in costante aumento fino a raggiungere i 19.7 gradi. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che si manterranno intorno ai 23 gradi e umidità al 25%. La sera e la notte saranno caratterizzate da sereno, con temperature in calo fino a raggiungere i 13.5 gradi e umidità al 71%. Il vento sarà debole, variando da sudovest a nord-ovest.

Domenica, 15 Settembre 2024

Domenica il tempo a Torino sarà stabile e senza precipitazioni. Durante la notte avremo cieli sereni con temperature intorno ai 12 gradi e umidità al 76%. Il vento sarà debole, proveniente da ovest-nordovest. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno e le temperature saliranno fino a 18.5 gradi con un’umidità al 55%. Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno con temperature che si manterranno intorno ai 24 gradi e un’umidità tra il 42% e il 50%. La sera e la notte saranno caratterizzate da cieli sereni con temperature in calo fino a raggiungere i 16 gradi e un’umidità attorno al 69%. Il vento sarà debole, variando da sud-sudovest a nord-est.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Lunedì il cielo a Torino sarà variabile con possibili nubi sparse e copertura nuvolosa. Durante la notte avremo temperature intorno ai 14.7 gradi con un’umidità al 77%. Il vento sarà debole, proveniente da nord-nordest. Durante la mattinata, il cielo sarà nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 17.9 gradi e un’umidità al 61%. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà per lo più nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 22 gradi e un’umidità tra il 48% e il 60%. La sera e la notte saranno caratterizzate da copertura nuvolosa con temperature in calo fino a raggiungere i 15.5 gradi e un’umidità al 73%. Il vento sarà debole, variando da sud-sudovest a nord-nordest.