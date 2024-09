Meteo Trento, previsioni da Sabato 14 a Lunedì 16 Settembre

Sabato, 14 Settembre 2024

Per Sabato, ci aspettiamo un inizio di giornata con nubi sparse e temperature attorno ai 13 gradi. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà ulteriormente e le temperature aumenteranno leggermente, raggiungendo i 16-18 gradi. Nel primo pomeriggio il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 18-19 gradi, e solo verso le 15:00 inizieremo a vedere qualche schiarita con temperature che si manterranno intorno ai 18 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo resterà coperto, con temperature in calo fino a 14 gradi. Il vento soffierà da nord-nordovest con velocità tra 10 e 24 km/h. L’umidità si manterrà tra il 38% e il 46% per gran parte della giornata.

Domenica, 15 Settembre 2024

Domenica sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature in aumento rispetto a Sabato. Al mattino avremo cielo sereno e temperature intorno ai 12-13 gradi. Nel corso della giornata le temperature saliranno gradualmente, arrivando a toccare i 21-22 gradi verso mezzogiorno. Nel primo pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature attorno ai 21 gradi e un lieve aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo resterà sereno, con temperature in calo fino a 12-13 gradi. Il vento soffierà da nord-nordovest con velocità tra 4 e 20 km/h. L’umidità si manterrà tra il 28% e il 62% durante la giornata.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Lunedì sarà una giornata con cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 12-20 gradi. Al mattino avremo cielo coperto e temperature attorno ai 12 gradi. Nel corso della giornata il cielo resterà coperto, con temperature in aumento fino a toccare i 20 gradi verso mezzogiorno. Nel primo pomeriggio e nel tardo pomeriggio il cielo sarà nuvoloso, con temperature tra i 17 e i 20 gradi. Il vento soffierà da nord-nordest con velocità tra 7 e 16 km/h. L’umidità si manterrà tra il 42% e il 65% durante la giornata.