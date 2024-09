Maltempo in Europa dell’Est: Alluvioni in Romania e allerta in Europa Centrale

Un vasto vortice depressionario posizionato sull’Europa orientale sta influenzando per il momento solo marginalmente l’Italia, ma ha scatenato fenomeni meteorologici estremi nelle aree balcaniche e ora minaccia l’Europa centrale. La Romania, in particolare, sta affrontando una grave emergenza a causa delle piogge torrenziali che hanno causato devastanti alluvioni.

La situazione in Romania

Le piogge incessanti hanno provocato gravi inondazioni, soprattutto nell’est del paese, causando la morte di almeno quattro persone e lasciando numerosi abitanti isolati. Le autorità per le emergenze hanno confermato che le vittime sono state trovate nei villaggi di Pechea, Drăgușeni, Costache Negri e Corod, situati nelle contee di Galați e Vaslui, tra le aree più duramente colpite dal maltempo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dei decessi, ma le operazioni di soccorso sono in corso, con molte persone già tratte in salvo.

Il sistema d’emergenza rumeno è sotto forte pressione, e le autorità hanno predisposto squadre di soccorso per affrontare le conseguenze del maltempo che sta devastando intere comunità, danneggiando infrastrutture e interrompendo i collegamenti stradali.

Allerta in Europa Centrale

Mentre la Romania conta i danni, la fase più critica del maltempo è ancora attesa, con le previsioni che indicano un peggioramento delle condizioni nei Paesi dell’Europa centrale. La Repubblica Ceca, la Polonia, l’Austria, la Germania, la Slovacchia e l’Ungheria si stanno preparando a fronteggiare gravi inondazioni previste per il fine settimana.

Il primo ministro ceco Petr Fiala ha avvertito la popolazione dell’imminente emergenza: “Dobbiamo essere pronti agli scenari peggiori”, ha dichiarato, aggiungendo che il paese si aspetta un “fine settimana difficile”. Le autorità locali hanno intensificato le misure di prevenzione e rafforzato le squadre di soccorso in previsione delle intense piogge.

Previsioni meteorologiche

Secondo gli esperti, il sistema di bassa pressione porterà piogge abbondanti su gran parte della Repubblica Ceca, inclusa la capitale Praga, e sulle regioni di confine con Austria, Germania e Polonia. L’intero arco alpino e i fiumi principali delle regioni colpite sono sorvegliati speciali, con il rischio di esondazioni particolarmente elevato.

La combinazione di terreni già saturi e ulteriori precipitazioni potrebbe rendere la situazione particolarmente grave, mettendo alla prova la capacità delle autorità locali di gestire l’emergenza. Le popolazioni delle aree a rischio sono invitate a seguire le istruzioni delle autorità e a prepararsi per eventuali evacuazioni.