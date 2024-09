Meteo Bari, previsioni da Domenica 15 a Martedì 17 Settembre

Domenica, 15 Settembre 2024

Le previsioni meteo per domenica a Bari prevedono un cielo coperto per gran parte della giornata. La mattina si verificheranno delle nubi sparse, con una temperatura intorno ai 20°C e umidità del 50%. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con cielo nuvoloso e una leggera diminuzione della temperatura, che si attesterà intorno ai 19°C. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo coperto e temperature intorno ai 19-18°C. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità compresa tra i 8 e i 19 km/h.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Lunedì il tempo a Bari sarà nuovamente coperto per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C durante il giorno e scenderanno leggermente la sera, attestandosi intorno ai 20°C. L’umidità sarà variabile tra il 45% e l’80%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità compresa tra 1 e 15 km/h.

Martedì, 17 Settembre 2024

Martedì il cielo sarà nuovamente coperto, con un’umidità che oscillerà tra il 74% e l’87%. Durante la mattina e il primo pomeriggio si verificheranno precipitazioni sotto forma di temporali con una temperatura di circa 20°C. Nel tardo pomeriggio e sera il tempo migliorerà, con la comparsa di nubi sparse e una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra i 7 e i 11 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Bari saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche instabili, con cielo coperto e possibilità di precipitazioni, in particolare nella giornata di martedì. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di adottare le misure necessarie in base alle condizioni meteo previste.