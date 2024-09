Meteo Campobasso, previsioni da Domenica 15 a Martedì 17 Settembre

Domenica, 15 Settembre 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da nuvolosità crescente fino al pomeriggio, quando sono previste nubi sparse. Durante la mattina avremo una situazione di copertura completa con temperature che oscilleranno tra i 9.6°C e i 17.2°C. Nel pomeriggio le nubi si diraderanno leggermente, mantenendo comunque un cielo prevalentemente coperto con temperature che si manterranno intorno ai 19.9°C. Verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente. L’umidità si manterrà costante durante la giornata intorno al 50-60% e il vento soffierà con una media di 10 km/h proveniente da direzione nord-ovest.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Lunedì sarà una giornata prevalentemente coperta, con un aumento delle precipitazioni nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 11-16.6°C. Verso mezzogiorno inizieranno le piogge, accompagnate da un aumento della velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 11 km/h provenienti da nord-est. Nel pomeriggio le piogge continueranno con intensità variabile, mantenendo le temperature intorno ai 14°C. Verso sera la situazione non cambierà, con piogge leggere e un’intensità del vento che diminuirà progressivamente fino a 1 km/h proveniente da nord-est.

Martedì, 17 Settembre 2024

Martedì si presenterà come una giornata nuvolosa con precipitazioni diffuse. Le temperature si manterranno intorno ai 10.6-16°C. Durante la mattinata avremo una copertura nuvolosa costante con un lieve aumento dell’umidità. Nel pomeriggio le piogge inizieranno ad intensificarsi, con una velocità del vento che si manterrà costante intorno ai 14 km/h proveniente da est. Verso sera le precipitazioni saranno ancora presenti, con una diminuzione della velocità del vento a 5 km/h proveniente da nord-est. L’umidità si manterrà costante intorno al 90% durante tutta la giornata.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano una situazione instabile, con un aumento delle piogge e delle nuvole. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prendere le misure necessarie per affrontare al meglio le condizioni atmosferiche in arrivo.