Meteo Firenze, previsioni da Domenica 15 a Martedì 17 Settembre

Domenica, 15 Settembre 2024

La giornata di Domenica a Firenze si preannuncia variabile. Al mattino ci sarà un cielo sereno con una temperatura di 19.6°C e una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest. Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i 24.3°C e un vento leggero proveniente da ovest. In serata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con una temperatura di 16.7°C e una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà in diminuzione nel corso della giornata, partendo dal 45% del mattino per arrivare al 92% in serata.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Lunedì a Firenze sarà caratterizzato da cielo variabile con tendenza a coperto. Al mattino ci sarà nebbia con una temperatura di 14.2°C e un vento leggero da est. Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 22.0°C e un vento moderato proveniente da nordest. In serata il cielo si presenterà nuvoloso con una temperatura di 12.6°C e una brezza leggera da est-sudest. L’umidità rimarrà costante intorno al 84-96% durante la giornata.

Martedì, 17 Settembre 2024

Martedì a Firenze è previsto un cielo coperto per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 19.2°C con un aumento dell’umidità che arriverà al 72%. Il vento soffierà da nordest con intensità variabile, fino a raggiungere i 16 km/h. La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili, senza precipitazioni ma con cielo coperto e umidità in aumento.

In conclusione, nei prossimi giorni la città di Firenze sperimenta un mix di condizioni meteorologiche che vanno dal sereno alla nebbia e al cielo coperto, con temperature che si manterranno piuttosto miti e umidità che varierà considerevolmente. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi di conseguenza per affrontare al meglio la settimana.