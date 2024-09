Meteo L’Aquila, previsioni da Domenica 15 a Martedì 17 Settembre

Domenica, 15 Settembre 2024

La giornata di Domenica si presenta con tempo variabile ad L’Aquila. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di 13.9°C e un’umidità del 59%. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una temperatura massima di 19.7°C e un’umidità del 43%. Durante la sera, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 11.6°C e un’umidità del 75%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità compresa tra i 6 e i 14 km/h.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Lunedì verrà caratterizzato da cielo coperto per l’intera giornata, con temperature comprese tra 7.1°C e 16.9°C. L’umidità si manterrà elevata, con valori che si attesteranno tra il 53% e il 93%. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente da sud-ovest, variando poi verso est e nord-est nel corso della serata. La giornata sarà caratterizzata da una diminuzione delle temperature e da una copertura nuvolosa costante, con una leggera intensificazione del vento nelle ore centrali.

Martedì, 17 Settembre 2024

Martedì sarà una giornata prevalentemente instabile ad L’Aquila. La copertura nuvolosa sarà diffusa per l’intera giornata, con l’arrivo di precipitazioni, soprattutto nel corso della mattinata e del primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 7.7°C e i 13.7°C, con un’umidità che si manterrà costantemente elevata, attestandosi tra il 76% e il 93%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità variabile tra i 4 e gli 8 km/h. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da piogge intermittenti e da una sensibile diminuzione delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

Seguendo queste previsioni meteo dettagliate, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, in particolare martedì, quando sono previste precipitazioni. Si consiglia di pianificare le attività all’aperto in base a queste informazioni per godere di condizioni più favorevoli.