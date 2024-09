Meteo Palermo, previsioni da Domenica 15 a Martedì 17 Settembre

Previsioni Meteo per Palermo

Il tempo a Palermo nei prossimi giorni si preannuncia variabile, con cambiamenti significativi delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Domenica 15 Settembre, Lunedì 16 Settembre e Martedì 17 Settembre 2024.

Domenica 15 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 20°C, con un’umidità del 53%. Nel corso della mattinata, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite con temperature in aumento. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con una leggera diminuzione delle temperature. Verso sera, il cielo si libererà nuovamente, garantendo una serata serena con una temperatura di 21.7°C e umidità al 47%. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 7 km/h.

Lunedì 16 Settembre 2024

La giornata inizierà con poche nuvole e temperature intorno ai 20°C, con un’umidità del 66%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno, con una leggera diminuzione delle nuvole. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso, con un aumento delle nuvole e una leggera diminuzione della temperatura. Verso sera, il cielo si coprirà ulteriormente, con temperature intorno ai 20°C e umidità al 66%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 4 km/h.

Martedì 17 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 20°C, con un’umidità del 65%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà coperto, con una leggera diminuzione delle nuvole. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso, con un aumento delle nuvole e una leggera diminuzione della temperatura. Verso sera, le nuvole si diraderanno, garantendo una serata serena con una temperatura di 23.3°C e un’umidità del 54%. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con alternanza di cieli coperti, nuvolosità e schiarite. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai 20-25°C. Si consiglia quindi di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di adeguarsi di conseguenza per godere al meglio di queste giornate.