Nuovo avviso dell’Aeronautica Militare per venti forti: ecco le regioni interessate

La presenza di un’ampia struttura ciclonica sull’Europa centro-orientale favorirà il persistere di venti forti sui nostri mari con interessamento di varie regioni italiane. L’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di fenomeni intensi che riportiamo di seguito:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 14/09/24

IN CONSIDERAZIONE DEL TRANSITO DELLA TEMPESTA BORIS PERSISTONO PER LE PROSSIME 12/18 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU LIGURIA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO-ADIGE, VENETO E FRIULI VENEZIA-GIULIA. SI PREVEDONO INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE RISPETTIVE AREE COSTIERE, E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE. C.N.M.C.A.