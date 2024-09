Devastante alluvione nella Polonia meridionale: immagini drammatiche dalla città di Klodzko

Una pesante ondata di maltempo sta colpendo, come previsto, diversi paesi dell’Europa centrale, portando gravi disagi e purtroppo anche delle vittime. La Polonia è attualmente tra i paesi maggiormente colpiti, con le condizioni meteo avverse che hanno causato inondazioni, danni alle infrastrutture e l’evacuazione di migliaia di persone.

Nel distretto di Klodzko, nella Polonia sudoccidentale, una persona è annegata, mentre circa 1.600 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni a causa dell’esondazione dei fiumi locali, che hanno raggiunto livelli record dopo giorni di intense piogge. Il bilancio delle vittime e dei danni è ancora in evoluzione, e la situazione resta estremamente critica.

Terribili le immagini diffuse sui vari social media, che mostrano le strade della città trasformate in fiumi in piena, con veicoli trascinati via.

“La situazione è molto drammatica, in particolare nella contea di Klodzko”, ha dichiarato il primo ministro Donald Tusk durante un incontro con la squadra di gestione della crisi nella città di Klodzko, domenica scorsa. Il governo polacco sta monitorando da vicino la situazione e sta cercando di coordinare gli sforzi di soccorso.

Le conseguenze del maltempo hanno colpito duramente la popolazione locale: circa 17.000 famiglie sono rimaste senza corrente elettrica e il servizio di telefonia mobile è stato interrotto in alcune zone. Le strade che collegano le città di Ladek Zdroj e Stronie Slaskie sono state rese impraticabili, isolando di fatto diverse comunità e complicando ulteriormente le operazioni di soccorso.