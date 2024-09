Meteo Brescia, previsioni da Lunedì 16 a Mercoledì 18 Settembre

Lunedì, 16 Settembre 2024

Il lunedì a Brescia si prevede un inizio di giornata con cielo nuvoloso e temperatura intorno ai 16.5°C alle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà coperto con temperature che aumenteranno gradualmente, arrivando a 21.1°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio le condizioni meteo non cambieranno molto, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno intorno ai 20.3°C. La situazione sarà simile anche nel primo pomeriggio, mentre verso sera si potrebbero avere delle lievi precipitazioni, con temperature che si abbasseranno fino a 16.1°C. Il vento soffierà con una media di 5 km/h provenendo da diverse direzioni, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

Martedì, 17 Settembre 2024

Per martedì, le condizioni meteorologiche a Brescia si prevedono instabili. Il mattino inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 14.3°C, con un aumento dell’umidità che potrebbe portare a piogge leggere nelle prime ore del mattino. Durante la mattinata il cielo resterà coperto e le temperature aumenteranno fino a 17.6°C. Nel primo pomeriggio è prevista l’arrivo di piogge più consistenti con temperature che si manterranno intorno ai 17.4°C. Nel corso del pomeriggio il tempo si manterrà coperto, con piogge intermittenti e temperature che scenderanno fino a 15.7°C. La situazione non cambierà molto verso sera, con piogge leggere e temperature intorno ai 14.3°C. Il vento soffierà con una media di 4-6 km/h provenendo da diverse direzioni, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno all’80-90% per gran parte della giornata.

Mercoledì, 18 Settembre 2024

Mercoledì a Brescia si prevede una giornata caratterizzata da piogge continue e cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 12-15°C per gran parte della giornata, con un aumento dell’umidità che potrebbe superare il 90%. Il vento soffierà con una media di 2-4 km/h provenendo da diverse direzioni, mentre le precipitazioni saranno abbondanti per tutto il giorno. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali allerte meteo e di prendere le dovute precauzioni, specialmente per gli spostamenti e le attività all’aperto.